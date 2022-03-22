Вашингтон, 22 марта, 2022, 21:24 — ИА Регнум. В сети появилась новая информация о проекте игре Immortals: Fenyx Rising 2, в частности, о том, какая студия может заняться её разработкой. Публикация была размещена известным инсайдером Томом Хендерсоном 22 марта на портале Xfire.

Иван Шилов ИА REGNUM Immortals Fenyx Rising

Хендерсон, ссылаясь на людей, имеющих отношение к компании Ubisoft, сообщил, что в качестве ведущего разработчика сиквела Immortals: Fenyx Rising может выступить студия Ubisoft Quеbec, занимавшаяся реализацией проекта Assassin’s Creed Odyssey. Отмечается, что Immortals: Fenyx Rising 2 сейчас находится на этапе подготовки к производству. Игру могут представить перед выставкой E3 2022, вместе с 20 другими проектами Ubisoft.

Напомним, релиз Immortals: Fenyx Rising состоялся 3 декабря 2022 года на всех основных игровых платформах. ПК-версия игры получила на известном сайте Metacritic 79 балла от критиков и 7,5 баллов от рядовых пользователей.