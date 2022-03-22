Новороссийск, Краснодарский край, , 21:17 — REGNUM Полтора — два месяца понадобится для восстановление повреждённого морского терминала под Новороссийском, сообщили 22 марта в Каспийском Трубопроводном Консорциуме.

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В компании отметили, что это достаточно серьёзные сроки: есть риск того, что «может выпасть около 1 млн баррелей в сутки».

«Естественно, мы бы хотели, чтобы восстановление случилось максимально быстро и последствия были устранены, потому что это влияет на российские компании, это влияет, в том числе, на добычу российских компаний в регионе. Поэтому, конечно, мы здесь будем делать всё возможное, чтобы устранить эти потенциально серьёзные последствия», — сообщили в КТК.

Напомним, на морском терминале КТК из-за шторма получили повреждения два выносных причальных устройства: повреждения ВПУ-3 и ВПУ-2 выявили в ходе проверки. Предположительно, объём транспортируемой нефти может сократиться втрое.

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