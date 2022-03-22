Анкара, 22 марта, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Министество обороны Турции начало принимать необходимые меры в связи с опасностью, исходящей от дрейфующих в Чёрном море мин, заявил 22 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

Подводная мина

«В связи с этим вопросом в первую очередь наше министерство национальной обороны предпринимает все необходимые меры», — сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с главой правительства Нидерландов. Командование ВМС Турции просит экипажи гражданских судов отслеживать дрейфующие морские мины.

Как сообщало, ранее в ФСБ России официально заявили о том, что украинские военные установили около 420 морских мин возле портов Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В ФСБ предупредили о возможности дрейфа сорванных мин в пролив Босфор из-за особенностей морских течений.