Тунис, 22 марта, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Власти Туниса проводят операцию по сбору и опознанию тел, выброшенных на берег в провинции Набуль на северо-востоке страны.

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Как сообщает Al-Araby-al-Jadid, среди погибших удалось идентифицировать нескольких граждан Туниса и Сирии, которые пытались попасть на территорию ЕС на самодельном судне.

Как рассказал изданию лидер общественной организации «Земля для всех» Имад ас-Султани сообщил «Аль-Араби аль-Джадид», общее число погибших оценивается примерно в 60 человек.

«Предположительно, 4 марта затонуло судно, на борту которого находилось около 60 иммигрантов из стран Африки, а также граждане Сирии и Туниса. Как ожидается, число тел, выброшенных на берег, в ближайшее время возрастёт» — цитирует издание заявление ас-Султани.