Владимир, 22 марта, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Во Владимирской области с 22 марта масочный режим остаётся обязательным только в общественном транспорте. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM В маске

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До снятия режима повышенной готовности во Владимирской области сохраняется запрет на пользование всеми видами общественного транспорта, за исключением такси, без средств индивидуальной защиты.

Отменено требование обязательного ношения масок при посещении объектов розничной торговли, аптек, государственных органов, автостанций и железнодорожных вокзалов, остановок всех видов транспорта, кладбищ, объектов, где организовано массовое очное присутствие граждан для проведения брифингов, собраний и иных подобных мероприятий.