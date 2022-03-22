Курган, 22 марта, 2022, 18:28 — ИА Регнум. В Кургане близок к открытию индустриальный парк «Курган Энергомаш», где будет налажено производство импортозамещающей продукции в сфере ЖКХ и строительстве инфраструктурных объектов. Об этом сообщил губернатор Зауралья Вадим Шумков в своём телеграм-канале 22 марта.

Пресс-служба губернатора Курганской области Продукция одного из индустриальных парков Курганской области

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«Управляющая компания по этому парку получила финансовую поддержку правительства более 200 млн рублей. Порядка 40 млн, согласно решению комиссии по господдержке промпредприятий, получат резиденты при покупке нового оборудования», — отметил Шумков.

Кроме того, в идёт заполнение новыми резидентами трёх индустриальных парков региона — Шадринского и двух в Кургане. Туда сейчас завозится новое оборудование.

«В Варгашах на открытой площадке ещё одного индустриального парка идет подготовка к строительству двух цехов. Там будет производство габионов и стройматериалов», — сообщил глава Курганской области.

Шумков напомнил, что правительство Курганской области по всем этим проектам осуществляет прямую финансовую поддержку строительства и реконструкции сетей и цехов, а также возмещение приобретения нового оборудования.