Курган, 22 марта, 2022, 18:04 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 22 марта с коронавирусной инфекцией госпитализировано 44 человека, выписались по выздоровлении 2544. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за сутки выявлен 257 заражённых коронавирусом курганцев, на пять человек меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 22 марта выявлено 99 126 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 95 045 человек, скончались 1323 пациентов (на три человека больше, чем днём ранее).