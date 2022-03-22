Тирана, 22 марта, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Группа из 212 афганских беженцев 22 марта вылетела из Тираны в США. Об этом сообщили в пресс-службе американского посольства в Албании.

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Беженцев в аэропорту провожали министр иностранных дел Албании Ольта Джачка и посол США в Албании Юри Ким.

В прощальной речи Джачка заявила, что операция по предоставлению Албанией временного убежища 2400 гражданам Афганистана, спасающимся от режима «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), укрепила альянс Албании с США.

Посол Ким поблагодарила албанский народ за гостеприимство и напомнила, что Албания стала первой страной, отозвавшейся на призыв США о предоставлении временного убежища афганским беженцам. По словам Ким, таким образом албанцы продемонстрировали приверженность традиции держать клятву — «беса».