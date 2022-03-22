Тюмень, 22 марта, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Тюменская область в 2022 году увеличивает посевные площади на две тысячи гектаров. Об этом 22 марта заявил директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

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«Растёт поголовье сельскохозяйственных животных, открываются новые производства, соответственно, увеличивается и потребность в зерновых и технических культурах», — отметил Чейметов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменские аграрии обеспечены необходимыми семенами к посевной и могут предложить излишки другим регионам.