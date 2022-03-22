Бишкек, 22 марта, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Жыпарисы Рысбековой от должности уполномоченного по правам ребенка. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 22 марта.

President.kg Садыр Жапаров

Причины увольнения в администрации президента озвучивать не стали.

Отметим, что Рысбекова занимала пост детского омбудсмена Киргизии чуть больше десяти месяцев, на эту должность она была назначена 19 мая 2021 года.

Вместо неё пост уполномоченного по правам ребенка заняла Асель Чынбаева.

ИА REGNUM напоминает, что Асель Чыныбаева занимала должность министра юстиции Киргизии в период с февраля по октябрь 2021 года. До этого она в течение четырёх лет возглавляла отдел экспертизы и правового обеспечения аппарата правительства.