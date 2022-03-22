Чебоксары, 22 марта, 2022, 17:07 — ИА Регнум. В Чебоксарах врачам удалось спасти 30-летнюю беременную женщину, за жизнь которой боролись два месяца. У неё было 100-процентное поражение лёгких, сообщает министерство здравоохранения Чувашии.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппараты ИВЛ

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22 марта 30-летняя жительница переводится на реабилитацию из Республиканского кардиологического диспансера. До этого почти два месяца за её жизнь сражались врачи из пять клиник Чувашии и коллеги из Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова (г. Москва).

Женщина заразилась коронавирусом на девятом месяце беременности и незадолго до родов начала задыхаться: скорая помощь диагностировали 30-процентное поражение лёгких. На следующий день было экстренно сделано кесарево сечение, при этом состояние молодой мамы ухудшалось с каждым днём. Её перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ, врачи диагностировали 100-процентное двустороннее поражение лёгких.

В минздраве отмечают, что последним шансом стало ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация — насыщение крови кислородом). Ей сделали операцию в кардиологическом диспансере, «вживив» искусственные сосуды аппарата, в результате кровь пациентки насыщалась кислородом. Первые три дня, которые считаются критическими, чувашским врачам помогала анестезиолог-реаниматолог, научный сотрудник НМИЦ Ирина Старченко.

Завотделением кардиодиспансера Роман Табаев сообщил, что «лёгкие медленно восстанавливались, аппарат «дышал» за них», в медикаментозной коме женщина пробыла почти месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлен 76 171 случай заражения коронавирусом, вылечились 55 449 человек (72%), скончались 4525 ковидных больных.