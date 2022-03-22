Варшава, 22 марта, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Польская пограничная стража обвинила Белорусские пограничники совершают нападения на погранзаставы Польши, забрасывают камнями патрули и ослепляют их лазерами, сообщает 22 марта Польская пограничная стража на своей странице в Твиттере.

Beentree Граница Польши и Белоруссии

По их утверждению, таким образом белорусские пограничники хотят помешать задерживать нелегалов.

«Минувшей ночью польские патрули подверглись нападению со стороны белорусских служб на участках погранзастав Дубиче-Церкевне и Черемха, накануне — погранзаставы Мельник. В сторону поляков бросали камни, патрули ослепляли лазерами. Сегодня ночью была повреждена будка охраны», — указано в сообщении польской погранслужбы.

«На участке погранзаставы Дубиче-Церкевне белорусские пограничники забрасывали камнями патрули, повредили будку охраны (в т.ч. разбили окна), пытаясь предотвратить задержание иностранцев (девяти граждан Ирака), которые перерезали ограждение из колючей проволоки и незаконно пересекли границу», — отмечает Польская пограничная стража.

Кроме того, заявлено о рекордном числе нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь белорусско-польскую границу с начала года. На 21 марта их число составило 134 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне миграционного кризиса Литва и Польша ввели в 2021 году на границе чрезвычайное положение и начали монтировать заграждения из колючей проволоки, для остановки потока ближневосточных нелегалов, идущих через территорию Белоруссии.