Ижевск, 22 марта, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Во многих странах снова регистрируется рост заболеваемости COVID-19 и, скорее всего, в России в ближайшие месяцы произойдет то же самое. Об этом сообщила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук в своем telegram-канале.

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По ее мнению, говорить об окончании эпидемии пока рано, это подтверждают и оперативные данные по всему миру.

Пинчук напомнила, что первые случаи заражения коронавирусом в Удмуртии подтвердились ровно два года назад 22 марта 2020 года.

«Начало 2022 года ознаменовалось пятой волной опасного заболевания, вызванного штаммом «омикрон». Оказалось, что вирус, хоть и стал в несколько раз более заразным, но в целом переносился легче. Появилась обнадёживающая (но, к сожалению, не подтвердившаяся) версия, что омикрон станет «живой вакциной» и переболевшим коронавирус больше будет не страшен», — добавила она.

Вице—премьер констатировала, что многие сейчас перестали носить маски и делать прививки. Однако в период всплеска заболеваемости именно вакцинированные переносили COVID-19 значительно легче.

«Выход по-прежнему один — прививка. В период эпидемии ее нужно делать раз в полгода. Поэтому, даже если у вас на руках годовой сертификат, не стоит забывать о ревакцинации», — подчеркнула зампред правительства республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии с момента начала вакцинации до 21 марта прививку от коронавируса сделали 694 795 человек. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 21 марта прививку от коронавируса сделали 694 795 человек. Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 739 человек. 131 028 человек прошли ревакцинацию.

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