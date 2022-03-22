Воронеж, , 15:58 — REGNUM Специалисты Росприроднадзора не одобрили изменения территориальной схемы обращения с отходами Воронежской области, сообщили 22 марта в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

Проект приказа департамента природных ресурсов и экологии покорректировке территориальной схемы обращения с отходами предусматривает отправку отходов с территории Павловского района (Бутурлиновский кластер), ранее размещаемых на полигоне твердых коммунальных отходов Павловское МУП ЖКХ, на полигон МУП Россоши спецавтобаза «Коммунальник». Также отходы с территории Подгоренского района (Россошанский кластер), ранее размещаемые на полигоне ООО «Подгоренский коммунальный центр», планируется направлять для захоронения на полигон твердых коммунальных отходов в селе Заболотовка Ольховатского района.

«Подобное перераспределение потока отходов способно серьезно сократить срок эксплуатации полигона в Ольховатском районе, что новой версией территориальной схемы не учитывалось. Так, при размещении в текущем году количества отходов, сопоставимых с объемами 2021 года, сокращается прогнозный срок окончания эксплуатации полигона ТКО в Ольховатском районе — до мая 2022 года», — пояснили в управлении Росприроднадзора.

Также специалисты Росприроднадзора отмечают, что срок эксплуатации полигона в Богучарском районе, на который предлагается направлять отходы с территории Верхнемамонского района, завершится в апреле 2023 года.

Специалисты Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора отметили, что предлагаемые к внесению в схему потоков твердых коммунальных отходов изменения приведут к увеличению максимального среднего плеча транспортирования отходов. Однако данные о прогнозных значениях предельных тарифов проекте приказа и приложениях к нему отсутствуют. Также в проекте приказа отсутствуют данные о корректировке сведений о реальной степени заполнения ряда полигонов ТКО на текущую дату.

В настоящее время замечания направлены в департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области. После получения ответа информация будет направлена губернатору Воронежской области для принятия мер по доработке территориальной схемы.