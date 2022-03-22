Ханты-Мансийск, 22 марта, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В Югре с 1 марта 2022 года не будут начислять пени за просрочку коммунальных платежей и капремонт. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время заседания оперштаба 22 марта.

Admhmao.ru Наталья Комарова

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Кроме того, глава региона до 29 апреля поручила обеспечить доступ предпринимателям к займам по льготной ставке 9% годовых.

А также из бюджета ХМАО выделят 3,5 млрд рублей на поставку лекарств и поддержку здравоохранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в нижневартовске фиксируется увеличение цен на лекарства от поставщиков в среднем на 20%.