Астрахань, 22 марта, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 33 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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22 марта выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 113 тыс. 872 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 109 тыс. 95 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 223 — за последние сутки.

За весь период скончались 2928 человек. Подтверждено пять новых летальных случаев за последние сутки.