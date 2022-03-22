Салехард, 22 марта, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В Салехарде 26 и 27 марта пройдёт межрегиональная ярмарка, приуроченная к празднованию Дня оленевода. Об этом сообщает пресс-служба главы ЯНАО.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Ярмарка в ЯНАО

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Помимо ямальских сельхозпроизводителей на ярмарке представят продукцию тюменские предприятия. В ассортименте — оленина, свинина, говядина, птица, рыба, копчёности, сыры, сливочное масло, мороженое, овощи и чай.

«Выездные ярмарки тюменских сельхозтоваропроизводителей проходили на Ямале с 2015 года в рамках соглашений между арктическим регионом и правительством Тюменской области. Но охватывали они преимущественно восточную зону автономного округа. В Салехарде мероприятие с участием производителей юга Тюменской области пройдёт впервые», — пояснил заместитель начальника управления развития сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса окружного департамента АПК Андрей Ревнивых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области формат развёрнутых ярмарок Тюменская весна» решили сделать еженедельным, дабы исключить посредников между производителями и покупателями.