Лима, 22 марта, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Инициатива бывшего временного президента Перу Франсиско Сагасти по проведению досрочных всеобщих выборов в качестве выхода из затянувшегося политического кризиса подверглась резкой критике со стороны левых сил. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

Генеральный секретарь правящей партии «Свободное Перу» (Peru Libre) Владимир Серрон отметил, что предложение собрать 75 000 подписей за референдум о переносе выборов направлено на то, чтобы «гарантировать неолиберальную преемственность», подобно движению против экс-президента Альберто Фухимори в 2000 году.

Он отметил, что в тот раз «президента сменили, но систему и ее неолиберальную Конституцию не тронули».

В свою очередь, левый депутат Гильермо Бермехо заявил, что Сагасти лжет, когда утверждает, что 75 000 подписей будет достаточно для проведения референдума о досрочных выборах, за которые он выступает «При наличии 75 000 подписей референдум не проводится».