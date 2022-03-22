Рязань, 22 марта, 2022, 15:42 — ИА Регнум. В Рязанской области за минувшие сутки выписаны после выздоровления 204 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в федеральном оперативном штабе. Госпитализированы в больницы 45 человек, зарегистрировано семь летальных исходов.

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С начала пандемии в Рязанской области коронавирус выявлен у 113 265 жителей. Справился с заражением 105 901 человек.

Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 3 241 пациента.