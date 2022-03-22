Богота, 22 марта, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Кандидат от коалиции левых сил «Исторический пакт» Густаво Петро остаётся фаворитом на президентских выборах в Колумбии. Об этом свидетельствует опрос компании YanHaas S.A., сообщает Prensa Latina.

Arturo de La Barrera Густаво Петро

Согласно опросу, Петро набирает 37% голосов избирателей, что означает увеличение на 10% по сравнению с аналогичным опросом в январе 2022 года.

Между тем, Федерико Гутьеррес, кандидат от коалиции «Команда для Колумбии» (Equipo por Colombia), набирает 19%.

Третье место занимает пункт «пустой бюллетень» — таким его хотят оставить в урнах 16% опрошенных.

На четвертом месте находится бывший мэр Букараманги Родольфо Эрнандес с 11%. Пятое место — за Серхио Фахардо, представителем альянса Centro Esperanza с 10%, а кандидат Ингрид Бетанкур, кандидат от «Зелёных», занял последнее место с 2%.