Сан-Хосе, , 15:37 — REGNUM Коммунистическая партия Коста-Рики «Народный авангард» призвала своих сторонников воздержаться от голосования во втором туре президентских выборов, поскольку ни один из двух кандидатов не заслуживает голосов народа. Об этом пишет Prensa Latina.

Коста-Рика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В заявлении по поводу второго тура выборов, в котором будет участвовать бывший президент Хосе Мария Фигерес (1994−1998 гг.) от Партии национального освобождения и Родриго Чавес от Социал-демократической партии прогресса, и который состоится 3 апреля, говорится: «Они — неолиберализм и эксплуатация, а мы — народ».

Коммунисты утверждают, что 3 апреля станет худшим днем в году, и отмечают, что он может стать самым отвратительным и в последующие годы.

В заявлении уточняется, что «с такими кандидатами самое логичное — не ходить на выборы, то есть не голосовать». Коммунисты подчёркивают, что оба кандидата и их позиции «морально и интеллектуально настолько слабы, что от них нельзя ожидать ничего хорошего ни для страны, ни для народа».