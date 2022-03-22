Сан-Хосе, 22 марта, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Коммунистическая партия Коста-Рики «Народный авангард» призвала своих сторонников воздержаться от голосования во втором туре президентских выборов, поскольку ни один из двух кандидатов не заслуживает голосов народа. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Коста-Рика

В заявлении по поводу второго тура выборов, в котором будет участвовать бывший президент Хосе Мария Фигерес (1994−1998 гг.) от Партии национального освобождения и Родриго Чавес от Социал-демократической партии прогресса, и который состоится 3 апреля, говорится: «Они — неолиберализм и эксплуатация, а мы — народ».

Коммунисты утверждают, что 3 апреля станет худшим днем в году, и отмечают, что он может стать самым отвратительным и в последующие годы.

В заявлении уточняется, что «с такими кандидатами самое логичное — не ходить на выборы, то есть не голосовать». Коммунисты подчёркивают, что оба кандидата и их позиции «морально и интеллектуально настолько слабы, что от них нельзя ожидать ничего хорошего ни для страны, ни для народа».