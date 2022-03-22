Москва, , 15:32 — REGNUM Лефортовский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 9 годам колонии строгого режима по уголовному делу о мошенничестве и оскорблении суда.

«Окончательно назначить Навальному наказание в виде 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 1,2 млн рублей», — вынесла решения судья Маргарита Котова.

Суд также назначил ему штраф в 1,2 млн рублей и 1,5 года ограничения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следствие установило, что Навальный похитил и потратил на личные нужды 350 млн рублей, собиравшиеся «Фондом борьбы с коррупцией» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Неуважение к суду вменяется блогеру из-за оскорбления судьи Веры Акимовой, выносивший приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

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