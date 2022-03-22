Ульяновск, 22 марта, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области победили коронавирус ещё более 1,4 тыс. человек, при этом увеличилось число жертв пандемии. Это следует из обновлённой статистики оперативный штаб РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Med.ulgov.ru В 2022 году в двух детских поликлиниках Ульяновской области продолжится капитальный ремонт

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По сведениям на 22 марта, от ковида и осложнений после болезни умерли ещё шесть жителей Ульяновской области. Всего в регионе скончались 4523 пациента с коронавирусом.

В то же время в области вылечились от COVID-19 ещё 1417 человек. Всего с начала пандемии переболели ковидом 182 215 жителей, доля вылечившихся составляет 95,16%.

Напомним, в поликлинике № 2 Центральной медсанчасти Ульяновска после капитального ремонта открылся дневной стационар. Он рассчитан на 70 коек, в том числе 12 неврологических и 58 терапевтических, кабинеты участковых терапевтов и узких специалистов. В ближайшее время здесь будет установлено новое оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области официально выявлено 191 475 случаев заражения коронавирусом.