Владивосток, 14 декабря, 2021, 04:01 — ИА Регнум. Во Владивостоке окрылись ёлочные базары — власти определили 12 мест для законной торговли, в том числе пять мест — для крупных елочных базаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

manfredrichter Елка

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Отмечается, что на крупных точках можно будет купить не только новогодние ёлки, но и другую праздничную атрибутику.

«Горожане смогут в одном месте приобрести всё необходимое к празднику — елочные украшения, сувениры, новогодние костюмы. А предприниматель — получить дополнительный доход», — пояснили специалисты.

Чтобы крупные елочные базары стали украшением города, они должны быть оформлены в едином стиле: иметь по периметру ограждение из деревянных реек со специальным освещением, гирлянды, выставлять елки необходимо на типовых модулях, а над входной зоной — разместить праздничный баннер.

Сотрудники администрации Владивостока совместно с полицией будут ежедневно до 31 декабря проводить рейды по выявлению и пресечению незаконной продажи ёлок в неустановленных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе стали известны места размещения елочных базаров. Соответствующие договоры на торговлю хвойными деревьями заключены между городской администрацией и предпринимателями.