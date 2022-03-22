Чебоксары, 22 марта, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В Чувашии возросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и число госпитализированных в ковидные больницы. Также зарегистрированы новые летальные исходы от COVID-19. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По сведениям на 22 марта, с начала пандемии в Чувашии официально выявлен 76 171 случай заражения SARS-CoV-2, выздоровели 55 449 человек. Доля вылечившихся составляет в настоящее время почти 72%.

В том числе 21 марта лабораторно подтверждено 93 случая инфицирования коронавирусом, что на четыре больше, чем выявлено 20 марта. Последние пять дней в Чувашии количество выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2 не превышает 100.

При этом в республике выросло суточное число госпитализаций в ковидные госпитали: если 20 марта направили в больницы 15 пациентов с коронавирусом, то 21 марта — 72. В то же время 21 марта в Чувашии выписаны 245 пациентов, которые вылечились от ковида.

Летальные исходы от COVID-19 по-прежнему в Чувашии регистрируют ежедневно. Умерли ещё четыре ковид-пациента, всего скончались 4525 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление Роспотребнадзора по Чувашии отменило решение об обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий работников — в частности, в сфере здравоохранения, образования, оказания соцуслуг.