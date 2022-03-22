Йошкар-Ола, 22 марта, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 22 марта лечение получают 124 пациента, из них у 51 человека подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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В том числе, у 122 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 107 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 17 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, два человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 18 человек, выписаны 12 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 марта выздоровели с начала пандемии 41 946 жителей республики, за последние сутки выписан 401 человек. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 139 случаев заражения коронавирусом, из них 22 — за последние сутки.