Йошкар-Ола, 22 марта, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 22 марта выздоровели с начала пандемии 41 946 жителей республики, за последние сутки выписан 401 человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 139 случаев заражения коронавирусом, из них 22 — за последние сутки. 1080 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, за последние пять дней среди пациентов с коронавирусом не было зарегистрировано ни одного летального случая.

За день в ковид-стационары госпитализировали 15 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 марта прививки от коронавируса в Марий Эл сделали 402 937 человек, план вакцинации от COVID-19 в республике выполнен на 95,5%. Из указанного числа полный курс вакцинации прошел 390 991 житель региона.