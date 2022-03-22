Махачкала, 22 марта, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Дагестане возбуждено уголовное дело об участии в деятельности экстремистской организации. Его фигурантами стали трое местных жителей, в течение нескольких лет принимавших участие в собраниях международного религиозного объединения «Нурджулар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 22 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР Сдавшийся боевик

Как стало известно из материалов, собранных сотрудниками ФСБ и центра по противодействию терроризму и экстремизму, подозреваемые вступили в организацию «Нурджулар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и с 2000 по 2017 годы принимали участие в собраниях по изучению идеологических источников этой экстремистской организации.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления, собирает материалы для доказательной базы.

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