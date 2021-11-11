Казань, , 21:48 — REGNUM В столице Татарии задержаны члены подпольной ячейки турецкой экстремисткой организации «Нурджулар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 11 ноября телеканал РЕН ТВ.

Противодействие исламистам Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Исламистская ячейка действовала в Казани, опираясь на преподавателя и студентов одного из казанских вузов.

Преподаватель распространял среди студентов, исповедующих ислам, сектантскую идеологию экстремистского толка. Члены ячейки собирались на частных квартирах, вербовали новых сообщников.

Трое из задержанных арестованы. Лидер ячейки уже во всем сознался и сдал своих подельников.

Напомним, радикально-исламистская организация «Нурджулар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) базируется в Турции. В 2008 году она была признана в России экстремисткой.

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