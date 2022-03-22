Вашингтон, 22 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Масштабы и сроки проведения военных учений Южной Кореи и США, намеченных на середину апреля, будут определены в ходе совместных консультаций. Об этом 21 марта сообщило радио «Свободная Азия» со ссылкой на представителя американского министерства обороны.

Al-sharq.com Учения ВС США и Республики Корея

По словам представителя США, совместные учения двух стран являются важным средством «укрепления боеспособности союза».

«Очень тревожно видеть, что КНДР продолжает нарушать резолюции Совета Безопасности ООН, проводя испытания ракет большой дальности и межконтинентальных баллистических ракет», — заявил экс-командующий ВС США в Южной Корее Джеймс Турман в интервью радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).

По предварительным данным, с 12 по 15 апреля военные Южной Кореи и США отработают взаимодействие при разрешении кризисных ситуаций, а с 18 по 28 апреля — проведут командно-штабные учения.