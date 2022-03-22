Вологда, , 13:18 — REGNUM Предприятие по производству лимонада «Кириллов» готово снабжать своими напитками всю Вологодскую область. Об этом 22 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бутылки лимонада Peggy Marco

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Завод с момента своего основания в 1946 году не зависит от импортного сырья и производит лимонад по ГОСТу, и только из натурального сырья.

При этом ежегодно производится порядка 2 млн. бутылок газированного напитка, которые делают в Чагоде Вологодской области. Также «Кириллов» производит кондитерские изделия и колбасу.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее стало известно, что в условиях антироссийских санкций производитель сетевых коммутаторов из Уфы готов занять почти половинувсего отечественного рынка.