Казань, 22 марта, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В России рассматривают возможность использования самолетов Ту-214 отечественными авиакомпаниями. Заместить зарубежные комплектующие в данных самолетах планируется уже в течение года. Об этом 22 марта заявил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов во время посещения Казанского авиазавода.

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По мнению главы Татарии Рустама Минниханова, обозначенные правительством страны задачи посильны для республики.

«Понятно, что необходимо модернизировать и подготовить производство под 10 самолётов Ту-214. Наша часть — подготовка кадров, специалистов, инженеров, рабочих. Мы с этой задачей справимся», — подчеркнул он.

Юрий Борисов в свою очередь оценил проводимую работу по производству Ту-160 и остался доволен увиденным.

«Казань, как известно, является основным производителем стратегической авиации для наших военно-воздушных сил. Здесь все идет по плану. Производство готово. В этом году мы ожидаем один модернизированный и один новый самолет Ту-160. Я думаю, что здесь завод уже в полной мере подготовил производство», — добавил вице-премьер.

ИА REGNUM ранее сообщало, среднемагистральный узкофюзеляжный самолет Ту-214 выпускается в Казани для специальных задач и эксплуатируется СЛО «Россия», ФСБ и Минобороны.

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