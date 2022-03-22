Тюмень, 22 марта, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 742 вылечившихся ковидных пациентов, 97 госпитализировано с COVID-19. Об этом 22 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru В ковидной клинике

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За сутки на 22 марта коронавирус выявили у 307 тюменцев. Это на 125 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 22 марта коронавирус выявили у 182 910 человек, выздоровели 164 893 пациентов, скончались 4 155 (на шесть человек больше, чем днём ранее).