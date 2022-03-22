Москва, 22 марта, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Законопроект, который позволит родителям в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет обратиться в органы службы занятости за получением направления на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, внесли в Госдуму депутаты во главе с Светланой Бессараб («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Согласно поправкам, «органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе организовывать профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование одного из родителей в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность».

Таким образом, получить допобразование смогут как женщины, так и мужчины.