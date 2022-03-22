Уфа, 22 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В условиях антироссийских санкций производитель сетевых коммутаторов из Уфы готов занять почти половину всего отечественного рынка. Об этом 22 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сетевые кабели

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Уфимское научно-производственное предприятие — одно из двух в стране, которое самостоятельно выпускает подобное телекоммуникационное оборудование.

При этом вся сеть предприятия построена на коммутаторах собственного производства, что позволяет сделать подключение к интернету, телефонии и кабельному телевидению максимально доступным.

Кроме того, предприятие из Уфы уже давно является конкурентом для таких производителей указанного оборудования, как американские компании Cisco и Juniper или китайская Huawei.

Также компания готова покрыть почти половину российского рынка телекоммуникационного оборудования и рассчитывает на то, что после ухода с него западных производителей спрос на его продукцию вырастет в разы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в рамках импортозамещения предприятие «Контек», работающее в Ярославской области, планирует увеличение производства бассейнов, горок из стеклопластика и других видов товаров.