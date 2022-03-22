Иерусалим, 22 марта, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Научно-просветительский центр «Холокост» отказался комментировать ИА REGNUM обращение президента Украины Владимира Зеленского к парламенту Израиля с просьбой об оказании помощи Киеву.

Расстрел мирного населения немецкими оккупационными войсками и украинскими коллаборационистами. 1941. Бабий Яр. Киев

«Мы можем дать комментарий исключительно как историки, не вдаваясь в политические нюансы, касающиеся событий на Украине. В силу ряда причин мы не делаем каких-либо политических заявлений и комментариев и говорим только об исторических сюжетах», — отметили представители фонда.

«Нынешнюю политическую ситуацию мы никак не оцениваем. Это не в рамках нашей компетенции. Одно из важнейших условий сохранения нашей общественной организации — не вдаваться в политику. Положение у любой общественной организации настолько шаткое, что, как говорят шерифы, любое слово, сказанное вами, может быть истолковано против вас», — добавили также в фонде.

Как сообщалось ранее, в ходе своего видеообращения к парламенту Израиля Владимир Зеленский упрекнул своих собеседников в оказании недостаточной поддержки Украине. Он призвал кнессет ввести санкции против России, принимать больше украинских беженцев и начать поставки вооружений в Киев.

Зеленский попросил кнессет «помочь Украине так же, как украинцы помогали евреям во время нацистской оккупации». Это заявление вызвало ряд гневных и саркастических комментариев, в том числе от самих депутатов — они отметили, что «помогать» Украине так, как «помогали» евреям бандеровцы, противоречит моральным установкам израильского государства.

Ряд израильских СМИ и комментаторов также напомнил, что неонацистские группировки официально входят в состав возглавляемой Зеленским как главнокомандующим украинской армии, а в Киеве и других городах страны улицы и площади носят имена нацистских преступников.