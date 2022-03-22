Москва, , 12:41 — REGNUM Периодически интересуются прогнозами погоды 88% жителей России. Регулярно следят за метеосводками — ежедневно или 2−3 раза в неделю — 79% граждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Здание Гидрометцентра России Museum.meteorf.ru

Чаще всего метеопрогнозы в той или иной считают точными 84% опрошенных, среди молодежи 18−24 лет — 97%. Противоположного мнения придерживаются 12%. Среди людей 45−59-лет и жители сёл прогнозы погоды считают неточными по 18%.

Для большинства респондентов (82%) основной источник информации о погоде — интернет (среди молодежи 18−24 лет — 97%). Узнают погоду с экранов телевизоров 30% (старше 60 лет — 57%). Доверяют собственному самочувствию 7% (старше 60 лет — 11%).

Опрос проведен 20 марта 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, доверяют прогнозам метеорологов 56% жителей России.

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