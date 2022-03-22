Симферополь, 22 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Временно исполнять обязанности министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым будет Сергей Двуреченский. Соответствующий указ главы Крыма Сергея Аксёнова 22 марта опубликован на сайте правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Возложить временно исполнение обязанностей министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым на Двуреченского Сергея Александровича, первого заместителя министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний министр внутренней политики Крым Михаил Афанасьев был назначен главой администрации Симферополя. С 22 марта он приступил к работе в новой должности.