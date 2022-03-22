Нью-Дели, , 12:30 — REGNUM Индия и Соединённые Штаты начали подготовку к встрече глав министерств иностранных дел и обороны в формате «2+2», которая запланирована на апрель. Об этом со ссылкой на источники 22 марта сообщила газета Deccan Herald.

Индия

Издание отмечает, что стороны попытались придать импульс подготовке к диалогу на уровне министров на фоне разногласий между двумя странами по поводу проводимой Россией спецоперации на Украине.

Детали предстоящих переговоров обсуждались 21 марта в ходе консультаций первого заместителя министра иностранных дел Индии Харша Вардхана Шрингла и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Нью-Дели. Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Индии, стороны обсудили современные региональные проблемы, касающиеся Южной Азии, Индо-Тихоокеанского региона, Западной Азии, а также ситуацию на Украине.

Напомним, встреча индийских министров иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара и обороны Раджнатха Сингха с американскими коллегами Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином, как ожидается, состоится в апреле в Вашингтоне. Официальная дата пока не объявлена.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что позиция Индии в отношении реакции Запада на начало Россией спецоперации на Украине была «несколько шаткой». По его словам, в отличие от участников четырёхстороннего диалога по безопасности (Quad) Японии и Австралии, которые решительно отреагировали на действия России, Индия была по некоторым вопросам проявила себя неуверенной.