Красногорск, 22 марта, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Московской области доставлены 199 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 22 марта в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 56 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 640 человек выздоровели после COVID-19.