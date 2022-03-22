Кызыл, 22 марта, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 18 пациентов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, всего с начала пандемии коронавирус в республике победили 39 604 человека.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 44 332. За сутки выявлено шесть новых носителей, один заразившийся госпитализирован в ковидный стационар.

Жертвами COVID-19, по данным на 22 марта, стали 344 жителя. Добавим, что коллективный иммунитет в республике опустился ниже 60%.