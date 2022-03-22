Сургут, Югра, 22 марта, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Югре 23−24 марта пройдёт V молодёжный научно-практический форум «Нефтяная столица». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Oilcapital.admhmao.ru Логотип форума

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

В форуме, который состоится в Сургуте, примут участие представители нефтяных компаний, экспертных сообществ, молодые инженеры и ученые, студенты и аспиранты вузов, специалисты научно-образовательных центров из России и других стран, сообщает региональный оперативный штаб.

На форуме учёные и участники нефтяного рынка обсудят перевооружение отрасли на отечественное оборудование, разработку и внедрение российских технологий, восстановление компетенций в геологоразведке.

«Нам нужны свежие идеи, инновационные разработки, люди, которые смогут воплотить передовые решения в жизнь. Рассчитываю здесь на молодых ученых и специалистов, которые соберутся на Международном молодежном форуме «Нефтяная столица» в Сургуте», — отметил руководитель Минприроды РФ Александр Козлов.

Отмечается, что за пять лет «Нефтяная столица» стала площадкой для получения передового инновационного опыта, самореализации и карьерного роста для многих молодых нефтяников России.