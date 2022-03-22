Кемерово, 22 марта, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 22 марта, на лечении находятся 8438 пациента с COVID-19. Об этом сообщил Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

За прошедшие сутки было выявлено 249 новых случаев заражения коронавирусом (всего — 155 308 случаев), 431 человек выздоровел (всего — 144 646 человек), скончались три пациента (всего — 2224 пациента).

Отметим, что по данным на 21 марта в регионе на лечении находились 8683 пациента с коронавирусом.

Читайте также: В Кузбассе с выздоровлением после ковида выписали более 144 тыс. пациентов