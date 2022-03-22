Москва, 22 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. После начала 24 февраля 2022 года специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины стало окончательно понятно, что старое мироустройство ушло в прошлое. Несмотря на локальный масштаб спецоперации, «новый мир» начнётся именно с неё, пишет Институт международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ в новом докладе «Контуры нового мира после операции Z».

(сс) Z

Западные страны окончательно сбросили маски, пишут эксперты. Европа и США ввели в отношении России невиданный по своим масштабам пакет санкций. Но вместо разрушения российской экономики давление может оказать оздоравливающий эффект, как это произошло в 2014 году.

Даже без глубокого анализа понятно, что санкции вводились поспешно и непродуманно, а потому коснулись буквально всего: от породистых кошек и эстрадных исполнителей до российской банковской системы и оборонной промышленности. Запад забыл, что Россия давно является крупнейшим геополитическим игроком, и поэтому пытаясь нанести ей урон, инициатор сам получит разрушительный рикошет, говорится в публикации.

Спустя четыре недели в Европе начали осознавать, что явно поторопились с санкциями. Глава немецкого экономического ведомства открыто говорит, что без поставок российских углеводородов страна не сможет выдержать следующую зиму. Отоплением и электроэнергией дело не ограничивается, пытаясь шантажировать Россию запретом «Северного потока — 2» в ФРГ забывают, что вся европейская промышленность — от производства удобрений до стали и пластика — зависит от нефти и газа из РФ.

На фоне снижения конкурентоспособности западных компаний всё большую роль будет играть российско-китайское сотрудничество, отмечают эксперты. Отечественные банки, с которыми перестали сотрудничать глобальные сети банковских платежей MasterСard и Visa, переключаются на китайскую UnionPay. После ухода европейских автопроизводителей огромный рынок достанется компаниям из Китая. Аналогичная ситуация в станкостроении, в авиационной отрасли и многих других.

Санкции 2014 года стали толчком для бурного развития отечественного сельского хозяйства — Россия впервые за долгое время смогла обеспечить собственную продовольственную безопасность, а позже стать крупнейшим мировым поставщиком многих сельхозпродуктов.

Теперь отработанные на сельском хозяйстве и доказавшие свою эффективность механизмы необходимо применить для промышленного перевооружения. Опыт борьбы с посткрымскими санкциями показывает, что такая задача может быть выполнена, необходимо лишь учесть и масштабировать прежний опыт, заключили в Институте РУССТРАТ.