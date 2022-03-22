Мальмё, Швеция, , 12:08 — REGNUM Представители Полиции Швеции по региону «Юг» 22 марта провели пресс-конференцию, где представили первые результаты работы правоохранителей после нападения сутками ранее на одну из школ в Мальмё, где в результате действия 18-летнего юноши погибли двое сотрудниц заведения. Об этом сообщил телеканал SVT.

Шведская полиция (сс) Håkan Dahlström

Как оказалось, нападавшего схватили спустя десять минут с момента подачи в полицию сигнала о тревоге.

«Сигнал поступил в полицию в 17:12. Когда мы прибыли на место, все выглядело спокойно, но были сообщения, что что-то происходит на третьем этаже. Там полицейские достаточно быстро нашли преступника, пострадавшую и еще одну пострадавшую», — рассказала полицейская Петра Стенкула на пресс-конференции.

Полицейские также сообщили, что официальный арест 18-летнего подозреваемого был оформлен в 23:16 по местному времени в тот же день.

«Ранее он не фигурировал среди подозреваемых по другим преступлениям», — отметила Стенкула.