Уфа, 22 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Вопрос с сахаром в Башкирии необходимо решать не за счет регулирования, а за счет увеличения объема производства. Об этом 22 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сахар

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Он сообщил, что жителям необходимо объяснять, что сахар есть в республике.

«Нам, республике, уж точно стыдно должно быть, если мы эту ситуацию не отрегулируем. У нас два больших сахарных завода, а вокруг нас регионы, в которых нет сахарных заводов. Поэтому недопустимо, если мы не отрегулируем у себя ситуацию с сахаром», — сказал глава Башкирии.

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров сообщил, что с производителями сахара была достигнута договоренность о том, что сахар в республику отпускается по заниженной цене.

«Предполагалось, что цена на сахар на полках в магазинах будет 80 рублей за килограмм. На внешние рынки мы отпускаем по 85 рублей за килограмм со складов. Это делается для того, чтобы наших республиканских потребителей поддержать», — заявил Назаров.

Он также подчеркнул, что запасов сахара в Башкирии достаточно.

«Но мы на всякий случай решили немного сахара-сырца закупить, чтобы еще переработки добавить и создать к новому сезону дополнительные запасы в республике», — пояснил премьер-министр правительства.