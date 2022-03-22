Благовещенск, 22 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Резерв угля создадут в Амурской области с целью обезопасить жителей региона от перебоев с подачей тепла в дома. По факту в регионе не хватает мазута, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе правительства Приамурья.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

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Запасы угля и дров превышают плановые показатели на 17% и 198% соответственно. Топливо завозят перед весенней распутицей.

«Нужно создать областной резерв калорийного угля, чтобы обезопасить жителей от проблем в случаях перебоев с топливом на отдельных предприятиях. Такой механизм работы уже применяло минЖКХ области. В предстоящем отопительном периоде также стоит организовать эту работу, главное, чтобы люди не испытывали неудобств с отоплением», — отметил губернатор региона Василий Орлов.

Он поручил нарастить темпы завоза топлива и подчеркнул, что обеспечение амурчан углём и дровами имеет стратегический характер.

Министр ЖКХ области Алексей Тарасов подчеркнул, что поставляемый в населённые пункты уголь должен быть калорийным. Когда топливо поступало недостаточно хорошего качества, возникали случаи снижения температурных режимов, напомнил глава министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белогорске Амурской области оказался под угрозой отопительный сезон. Оставшегося топлива для котельных хватит только на десять дней, а тепло должно подаваться в дома и соцучреждения ещё 40 дней. Проблема возникла из-за больших долгов горожан за теплоснабжение.