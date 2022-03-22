Пермь, 22 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В ковидные отделения Пермского края за сутки, 21 марта, поступили 136 пациентов. Это на 95 больше, чем днем ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В стационарах занято 910 коек. Состояние 108 пациентов медики оценивают как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 36 человек.

За сутки из больниц выписаны 1344 выздоровевших пермяка. Зафиксировано восемь летальных исходов.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 354 740 носителей коронавируса. За 21 марта проведено 1373 ПЦР-исследования. Выявили 701 заражение. Заболеваемость в Прикамье идет на спад.