София, 22 марта, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Сотни работников аграрных предприятий и частных фермерских хозяйств собрались у здания Министерства сельского хозяйства Болгарии в центре Софии с требованием выделения дополнительных бюджетных средств на поддержку сельского хозяйства. Об этом 22 марта сообщает софийская газета «Факты».

Nathan Keirn Протест

По свидетельствам очевидцев, участники акции развернули плакаты с надписями «Хотим государственной поддержки!» и «Не оставляйте нас в беде!». Некоторые демонстранты выкрикивали антиправительственные лозунги.

Напомним, нынешняя манифестация стала пятой по счету с начала марта. Ранее масштабные выступления аграриев прошли в двадцати населенных пунктах по всей стране.

В результате кризиса в сельском хозяйстве Болгарии о своем банкротстве объявили до двух тысяч крестьянских хозяйств и артелей. При этом официальная София не нашла средств на осуществление финансовой поддержки или введения налоговых льгот для указанных предприятий.